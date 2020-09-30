В Красноярском крае на медицину потратят 248,6 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на здравоохранение в ближайшие три года планируется потратить 248,6 миллиардов рублей. В сравнении с параметрами текущего года увеличится финансирование льготного лекарственного обеспечения – на 300 миллионов. И на капитальное строительство – на 1,3 миллиарда рублей. Будут введены в эксплуатацию 9 медицинских объектов. В частности, к 2022 году будет сдан новый палатный корпус краевого онкодиспансера. Особое внимание ужедяется развитию центральных районных больниц.

Такая информация озвучена на заседании краевого правительства, где были утверждены все отраслевые и государственные программы Красноярского края на ближайшие три года.

Добавим, что на сферу образования в указанный период планируется направить 206 миллиардов рублей. По-прежнему большими будут вложения в капитальное строительство: за этот период планируется построить в крае 14 новых школ и 8 детских садов.

Новые мероприятия появились в краевой госпрограмме «Развитие социальной поддержки граждан». Ее общий фонд – 111,5 миллиарда рублей на три года. В общей сложности правительством утверждены расходы краевого бюджета на сумму 744,3 миллиарда рублей.