В Хакасии мужчина обманом увел и изнасиловал 16-летнюю девушку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ширинском районе Хакасии пойдет под суд мужчина, который обманом увел 16-летнюю девушку и надругался над ней, угрожая убийством. Теперь он пойдет под суд сразу за два преступления, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вечером 4 июля нынешнего года девушка возвращалась пешком из села Шира в свою деревню. По дороге ее приметил 40-летний прохожий, он был пьян. Незнакомец увязался за школьницей.

- Преследовал ее, а потом под надуманным предлогом увел на заброшенный огород, где угрожая убийством, изнасиловал, - говорят следователи. – Также он пообещал найти и убить пострадавшую, если она кому-то расскажет о случившемся.

Так или иначе обо всем стало известно. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, соединенное с угрозой убийством» и «»Угроза убийством». Материалы уже направлены в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить серьезный срок.