Опубликованы декларации о доходах депутатов горсовета Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Опубликованы декларации о доходах депутатов горсовета Красноярска – рассказываем, сколько заработали парламентарии.

Итак, первая пятерка. На последнем месте в ней оказался Дмитрий Кондратьев с доходом в 11,47 миллионов рублей в год. Кроме того, он задекларировал квартиру, земельный участок и два автомобиля Toyota Kluger, Honda Life.

Ну а мы приближаемся к четвертой позиции. Сегодня она у Романа Рыбакова, его заработок 14,4 миллиона рублей. (Тогда как в прошлом году был почти 90 миллионов, обеспечив Роману Рыбакову второе место в топе). Помимо прочего, у народного избранника есть два обширных земельных участка и два здания.

Третье место занимает Константин Сенченко. И его результат 26,9 миллионов рублей. В «активе» парламентария – шесть участков земли, несколько нежилых зданий, свой цех, склад и даже железнодорожные пути.

Второе место отходит Талеху Махмудову. Крупный предприниматель, чей доход в прошлом году составил больше 60 миллионов рублей, имеет жилой дом, два десятка нежилых помещений, а еще участок земли.

И первое место - у Захара Енджиевского. Его заработок – 89, 56 миллионов рублей в год. Есть дом, квартира, два нежилых помещения, столько же земельных участков, пара грузовиков и моторная лодка.

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