В Красноярском крае перепуганная женщина своим отказом лишилась 1,3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Перепуганная жительница Сосновоборска своим отказом лишилась огромной суммы – более 1,3 миллиона рублей. Стала жертвой телефонных мошенников, которые в последнее время пользуются новой схемой обмана. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, человек, который позвонил 41-летней женщине, назвался сотрудником банка. И предупредил, что от ее имени в банк направлена заявка на крупный кредит. Заявка якобы одобрена, но кто-то пытается эти деньги снять.

«Она оформлена на вас, платить придется вам» - после таких слов женщина потеряла бдительность и готова была выполнять все, что скажет телефонный собеседник. А он попросил ее перевести все деньги со своего счета на тот, который он продиктовал. В результате все сбережения потерпевшей перекочевали в руки мошенников. И только после этого женщина опомнилась. В полиции заявление от нее приняли, будут разбираться.

А мы напомним три правила, которые обезопасят от телефонных мошенников. Никогда не называть по телефону данные своей карты и особенно три цифры CVV кода на обратной стороне. Не переводить свои деньги другие счета, чтобы уберечь их. И помните, все спорные вопросы лучше решать, придя в банк и обратившись к операторам.

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