В Красноярске будут судить двух сутенеров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить двух сутенеров. Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд. Их обвиняют в том, что они вовлекали и принуждали девушек заниматься проституцией. Действовали в Советском районе.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, одному их обвиняемых 45 лет, второму – 52 года. Они подыскивали девушек, которые нуждались в деньгах. Выбирали в том числе приезжих. И предлагали им «легкий» заработок, обещали: стабильный доход каждый день, жилье, безопасность.

Всего им удалось заманить с июня 2011 по декабрь 2016 года 7 женщин. Уйти от сутенеров женщины не могли: как только сообщали, что прекращают работу, их избивали, угрожали расправой, облагали крупными штрафами. Однако в конце концов информация о нелегальном «бизнесе» попала в полицию. Сутенерам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.