В Красноярске столб рухнул на легковушку

Фото группы ЧП Красноярск Вконтакте.

В Красноярске иномарка врезалась в опору ЛЭП. Основание бетонного столба оторвалось от земли, и конструкция обрушилась на автомобиль, об этом сообщает ТВК.

Все произошло 23 сентября около 15:00 на ул. Гусарова, 5. Как сообщили в ГИБДД, 55-летний водитель Nissan не справился с управлением и въехал в электроопору.

На месте ДТП вызвали сотрудников ГИБДД и дорожные службы. На время ликвидации аварии пришлось перекрыть одну полосу движения.

Это уже не первый и не единственный случай, когда водители врезаются в бетонные столбы и они, не выдерживая удара, падают. В данном случае обошлось без пострадавших. Водитель был в автомобиле один, прохожих в момент аварии рядом не было.

Пользователи соцсетей уже обсуждают не только предстоящий ремонт машины, но и возможное возмещение ущерба собственику сбитого столба.