Из Красноярска – на Северный полюс: когда и за сколько?

Длительный перелет - и час на Северном полюсе! Фото: Мария ЛЕНЦ

Развитие туризма – это еще и эксклюзивные дорогостоящие предложения не для всех. В частности, Красноярский край предлагает туристам посетить Северный полюс. О новом маршруте рассказала заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко в Мурманске на форуме "Доступная Арктика".

Однако, новое предложение не так уж и доступно. И не только по финансовым причинам.

Предполагается, что из Красноярска туристы на самолете прибывают в Хатангу, затем на вертолетах на полярную станцию Барнео и оттуда уже на полюс, где пробудут час. Также в программе маршрута посещение этнодеревни, знакомство с бытом северных народов, мастер-классы по резьбе на кости, катание на собачьих упряжках и многое другое.

Стоимость тура на 6 дней — 24 тысячи евро.

Сложность еще и в том, что потребуется получить разрешение на использование военных аэродромов. Еще одна проблема – очень сжатые сроки: полярная станция "Барнео" действует только в апреле. И уж совсем грустно то, что метеоусловия могут «закрыть» Северный полюс для туристов и тогда деньги будут потрачены зря.

Продажа туров к Северному полюсу открыта на апрель 2021 года.

Напомним, сейчас туристы отправляются на Северный полюс через Шпицберген.