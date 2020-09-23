В Красноярске начался отопительный сезон

Погреемся? Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон на территории края начался в начале и середине сентября, решение об этом принимается в каждом муниципальном образовании в зависимости от погодных условий.

Сегодня, 23 сентября, он официально стартовал в краевом центре. Это означает, что тепло появится в квартирах горожан в течение десяти дней, не позднее 2 октября.

В первую очередь тепло подается в больницы, образовательные учреждения и только потом – в жилые дома.

Если батареи до 2 октября останутся холодными, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 005. Возможно, в вашем доме или квартире существуют какие –то проблемы.

Напомним, в этом году отопительный сезон начался на 10 дней позже, чем год назад.

И еще одна важная для потребителей особенность: с нынешнего отопительного сезона плата за отопление будет начисляться по фактическому потреблению в Ачинске, Зеленогорске, Сосновоборске, Красноярске и Шарыпове. Такая система уже действует в трех городах и 16 муниципальных образованиях края. Со следующего года на нее перейдут Дивногорск и Назарово.

Важно

Консультацию специалистов по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг можно получить в колл-центре при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края по телефону 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный) или +7(391)273-03-00.