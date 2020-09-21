Красноярские медики улетели лечить крымчан от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские медики улетели в Симферополь, лечить крымчан от коронавируса. В сводный отряд вошли 28 специалистов. Руководитель отряда – генеральный директор Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борис Баранкин.

- Я понимаю, что многие из вас уже имеют опыт работы в инфекционных госпиталях, в том числе и в полевых условиях, и достойно выдержали все испытания. Но призываю вас не расслабляться, соблюдать все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Нам дорог каждый из вас, берегите свое здоровье, - напутствовал своих сотрудников Борис Владимирович.

Добавим, что инфекционный госпиталь, где уже начали работать красноярцы, вмешает 411 койко-мест. Расписание 12-часовой смены построено таким образом: 4 часа – в «красной зоне», затем санитарная обработка и работа с документацией. Проживать будут в общежитии. Симферопольские коллеги пообещали позаботиться и о достойном отдыхе для сибиряков.