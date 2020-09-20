«Кого при жизни хоронят, тот долго живет»: глава Тувы ответил на слухи о своей отставке

Глава Тувы ответил на слухи о своей отставке. Фото: страница Шолбана Кара-оола во ВКонтакте

Глава Тувы ответил на слухи о своей скорой отставке. В своих социальных сетях он написал: «Забавно, каждый раз, стоит уехать из республики, «доброжелатели» спешат снять с должности, отправить в отставку. А нынче особо нетерпеливые даже похоронили! Видимо, совсем кому-то невтерпёж повластвовать. Друзья спрашивают: «Валерьевич, что происходит, почему не поставишь на место подлецов?» Смеюсь: чего их ставить, они на своем месте. В народе про это хорошо сказано: кого при жизни хоронят, тот долго живет».

В начале сентября Шолбан Кара-оол вновь попал в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус, затем его направили на полное обследование в столичную клинику, где он сейчас и проходит лечение. В скором времени возвращается, пишет, что работы накопилось много.

Также глава Тувы еще раз обращается к землякам, чтобы не забывали о мерах безопасности, поскольку ситуация с коронавирусом по прежнему остается напряженной.