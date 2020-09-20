В Красноярском крае лихой мотоциклист «наездил» штрафов на 50 тысяч. Стоп-кадр видео

Будни сотрудников дорожной полиции: в Идринском районе задержали мотоциклиста, который попытался скрыться. Наряд ДПС нес службу на автодороге Малый Хабык – Идринское, когда мимо проехал мотоцикл. Сразу бросилось в глаза, что пассажир без мотошлема, хотя водитель был экипирован, как полагается.

На требование остановиться мотоциклист только прибавил скорости. Началась погоня, длилась недолго, в конце концов водителю хватило здравого смысла и он остановился. Им оказался 29-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав. Плюс в результате освидетельствования алкотест показал 0,22 мг/л.

Всего в отношении мужчины составлено 7 административных материалов за различные нарушения ПДД: езда в нетрезвом виде, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, перевозка пассажира без защитного шлема, пересечение сплошной линии и другие. Общая сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей. А мотоцикл поместили на спецстоянку.