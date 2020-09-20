В Красноярске на станции Бугач появился лежачий казак. Фото: КрасЖД

В Красноярске на станции Бугач появился лежачий казак. Этот новый авторский арт-объект железнодорожники установили в рамках реализации проекта по благоустройству привокзальных площадей.

- Ландшафтная композиция «Казак» появилась на станции Бугач не случайно, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД. – В 19 веке здесь была расположена казачья станица и проходила граница старого города, которую охраняло Енисейское казачье войско.

Кстати, место для казака выбрали такое, чтобы пассажиры смогли сфотографироваться с ним на память. И рассказать потом друзьям и знакомым, что образ скульптуры – исторически натуральный, автор скопировал все детали. А в руке служивый держит грамоту с текстом присяги на верность Отечеству.

Добавим, проект по ландшафтному благоустройству привокзальных площадей на КрасЖД реализуется с 2016 года. За это время на станциях установлено более 30 скульптур и арт-объектов.