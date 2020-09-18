Житель Хакасии забил до смерти своего знакомого, с которым не хотел сидеть за одним столом

Обвиняемому придется 8 лет провести в колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

28-летнего жителя Абазы суд признал виновным по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, днем 15 января 2020 года мужчина пришел к своим знакомым. Выпивали. Вскоре заявился еще один гость, он был пьян и еле стоял на ногах. Такая компания начала раздражать того, кто пришел первым. Он попытался прогнать нарушителя спокойствия. Но тот, на свою беду, начал сопротивляться. Его избили до смерти.

- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - Согласно данным судебно-медицинского заключения смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Было возбуждено уголовное дело. В итоге суд вынес решение: наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.