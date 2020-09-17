Министру транспорта Красноярского края грозит штраф в 500 рублей за непристегнутый ремень

Пользователи соцсетей заметили, что Константин Димитров не пристегнул ремень Фото: соцсети

Лето заканчивается, а вместе с ним и сезон ремонта дорог. Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров отправился в рабочую поездку по районам края с инспекцией строительства дорог. В пути он записал ролик и выложил его в instagram:

«Сегодня выездная работа. Выехали в районы, чтобы оценить дорожную (в прямом смысле слова) обстановку своими глазами. Проверим соответствие видов работ и материалов, указанных в технической документации, а так же оценим в целом состояние участков на текущий момент, пообщаемся с подрядчиками и заказчиками. По итогам обязательно расскажу подробности. Если Вы проживаете в этих районах или часто проезжаете мимо, оставляйте свои комментарии и вопросы».

Но пользователи соцсетей задали вопрос не совсем по теме: «А почему министр забыл пристегнуть ремень во время пути?».

В УГИБДД края рассказали «ТВК Красноярск», что по данному факту начали проверку. За нарушение Димитрову грозит штраф в 500 рублей.