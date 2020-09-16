Набережная Дивногорска победила в конкурсе дизайна. Фото: Ася ЖУКОВА

Дивногорская набережная одержала победу в конкурсе на лучший дизайн. Проект благоустройства, разработанный командой сибирских архитекторов, стал лучшим в номинации «Городская среда» российской премии AD Design Award 2020, передает издание Architectural Digest Russia.

Напомним, новым обликом набережной Дивногорска мы обязаны компании Проектдевелопмент. Главный архитектор проекта – Анастасия Шарыпова.

- Площадь набережной - 5 гектаров: полтора километра променада и две площади. Бюджет всей реконструкции был 80 миллионов рублей, - поясняет издание. - Это приблизительно 1800 рублей на квадратный метр - довольно скромно. При этом архитекторам удалось переделать старую часть пространства и возвести новые объекты, причем в рекордно короткие сроки. От начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию прошло чуть более полугода.

С тех пор набережную признают одним из самых удачных общественных пространств России.