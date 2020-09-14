В Хакасии школьница под предлогом помощи бабушке-соседке украла с ее счета 128 тысяч. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Черногорске (Хакасия) 15-летняя школьница под предлогом помощи с мобильным телефоном бабушке-соседке присвоила крупную сумму с ее счета – 128 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Школьница и 71-летняя женщина были давно знакомы. Пенсионерка не раз просила девушку разобраться с сотовым телефоном, и отказа не было. Однажды помощница заметила: на счете у соседки есть средства.

- В итоге с апреля по август нынешнего года она приходила к пожилой женщине. Под надуманными предлогами просила у нее телефон, - сообщили следователи. – Установила там приложение «Мобильный банк», а затем переводила на свою карту и карты подруг крупные суммы.

Когда обо всем стало известно, против девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба».