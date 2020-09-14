«Ел сырые грибы, укрывался пихтой»: заблудившийся под Красноярском мужчина рассказал, как пять дней выживал в тайге

Заблудившийся под Красноярском грибник рассказал, как пять дней выживал в тайге. Фото: Ася ЖУКОВА

Устал, оголодал, продрог, но живой…. Заблудившийся в тайге под Красноярском грибник спустя почти пять дней сам вышел к людям. Историю Николая Некрасова рассказали на ТВК.

В лес за грибами 78-летний мужчина ушел еще утром 9 сентября. Но в какой-то момент, как видно, потерял ориентиры – заплутал. Никаких припасов с собой у него не было – только рюкзак и нож. На долгий поход явно не рассчитывал, а тут такое…

Тем более днем еще тепло, а ночи холодные, плюс 5-6 градусов. Тем не менее мужчина смог продержаться – чтобы утолить голод, жевал сырые грибы. А когда подходила ночь, укрывался пихтовым лапником. Так и выжил.

Его искали поисковики, полиция. Но грибник сумел сам выбраться из тайги – вышел на железнодорожную станцию Зеледеево. Купил в кассе билет, чтобы доехать домой… Там-то его и приметили прохожие. Ведь ориентировками на пропавшего была оклеена вся округа.

Удивительно, но несмотря на пять день скитаний по лесу, со здоровьем мужчины было все в порядке. Помощь врачей ему не потребовалась.