Под Красноярском пристав за 30 тысяч сняла с должника несуществующий запрет на вылет за границу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском – в Емельяновском районе – женщина-пристав за 30 тысяч сняла с должника запрет на вылет за границу, который сама же и придумала. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судебный пристав (теперь уже бывшая), работая с должником, нарочно передала ему недостоверную информацию. О том, что на него наложено ограничение на выезд из России. Чтобы снять запрет, мужчина перевел ей 30 тысяч рублей.

- Также бывшая судебный пристав-исполнитель еще два раза получала через посредников взятки – 15 и 60 тысяч рублей – за того, что совершает в отношении должников незаконные действия, связанные с осуществлением исполнительного производства, - поясняют сотрудники надзорного ведомства.

В итоге женщину от должности отстранили. Сейчас она проходит обвиняемой по делам о «Мошенничестве» и «Получении взятки». Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.