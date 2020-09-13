В Туве из-за плохо организованного питания уволили министра образования Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве из-за плохой организации школьного питания уволили министра образования Татьяну Санчаа. Об этом стало известно накануне, информация опубликована на официальном портале правительства республики.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в настоящее время находится в Москве на лечение. Но дистанционно следит за тем, что происходит в регионе. Он поставил задачу, цитируем: «Сейчас важно добиться, чтобы дети младших классов всех школ республики были обеспечены горячим питанием. У нас их более 30 тысяч ребятишек в 164 школах». Для этого были направлены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В Туве 164 школы имеют начальные классы, в которых учатся 31 188 детей. Однако горячее питание организовано только для 17 882 детей, то есть на 57,3 %. Распоряжение Правительства РФ об обеспечении горячим питанием было подписано 12 августа этого года. Задача перед минобразования республики поставлена 15 августа, субсидии выделены. Но задача не выполнена, что и стало причиной увольнения министра.