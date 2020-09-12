Жителя Ачинска, играющего на бирже, на 1130000 рублей обманул интернет-мошенник

Мошенника сейчас ищут полицейские Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ачинска решил заработать денег на одном из сайтов «Игра на бирже», но в итоге лишился всех денег. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

41-летний мужчина указал в заявлении, что зарегистрировался на сайте в августе 2020 года. Ему почти сразу позвонил незнакомец и предложил установить приложение, чтобы заработки были больше, а еще попутно завести кредитные карты в банках. А чтобы вывести свой доход, уговорил закинуть деньги на открытые счета в банках.

- Мужчина поверил мошенникам и сообщил приходящие по SMS коды, после чего с открытых счетов было списано 1 130 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. –Советуем жителям проявлять бдительность при общении через интернет-ресурсы и не спешить переводить деньги, не убедившись в действительности, безопасности сделки. Мошенники пользуются невнимательностью своей жертвы, излишней доверчивостью, желанием следовать моде и жаждой легкой наживы.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Оперативники устанавливают личность афериста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.