«Солдат хотел домой»: родных погибшего в Великую Отечественную войну нашли через 32 года

Родных погибшего в Великую Отечественную войну нашли через 32 года. Фото: предоставлено МУ МВД Росии "Красноярское".

Потомков бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны, удалось найти через 32 года. О таких случаях поисковики говорят – «солдат вернулся домой».

… В год 75-летия Победы сотрудники полиции изучали списки участников войны, сотрудников милиции. И обратили внимание на перечень солдат, личности которых установили по наградам. Родные погибших так и не были найдены.

Одним из таких бойцов был Василий Степанович Лисун. Родившегося в 20-м году юношу в 42-м призвали на фронт. Сражался храбро, заслужил медаль «За отвагу», а спустя два месяца погиб.

Ту самую медаль и останки солдата обнаружили еще в 1988-м году, когда вели поисковые работы в деревне Рыленки Витебской области. Тогда же сумели выяснить, как зовут убитого: Василий Лисун, он был призван Игарским комиссариатом.

Поисковики отряда «Русичи» тут же связались с военоматом, но получили ответ: из родственников в живых никого не осталось. Увы, они просто переехали. В 1992-м году сестра Василия Тамара Степановна Никитина обратилась в красноярское общество «Мемориал», где записали историю ее брата и семьи.

… Накануне Дня Победы в нынешнем году Красноярское региональное отделение «Поискового движения России» опубликовало списки погибших героев. И откликнулся руководитель общества «Мемориал» Алексей Бабий. Оказалось, в базе организации осталась карточка с данными сестры Василия Лисуна, есть там и домашний адрес.

За дело взялись инспекторы отдела по вопросам миграции отдела полиции № 4 МУ МВД России «Красноярское». Правда, вскоре они обнаружили: Тамара Степановна умерла еще в 1993-м году. Но спустя 18 лет по тому же адресу живут ее близкие, потомки Василия Лисуна.

- Наверное, солдат очень хотел домой, - говорят поисковики.- Поэтому так все и сложилось. Известие, что нашелся их дядя и дедушка, стало полной неожиданностью. Сначала они поверить не могли, что спустя столько лет родных павших на фронтах бойцов продолжают искать и находят. В семье до сих пор хранится фотокарточка Василия.