Арт-объект из глины появился на берегу Качи в Красноярске. Фото: паблик "Город Красноярск".

Новый арт-объект «Хранитель» появился на берегу Качи в Красноярске. Это скульптура из керамики высотой в 176 сантиметров, рассказали в официальном паблике мэрии в соцсетях.

На поверхность изваяния нанесены петроглифы, изображающие оленей. Кстати, этнографические мотивы вполне реальные: такие были найдены во время археологических раскопок в крае.

- Чтобы скульптура приобрела особую прочность, ее 47 часов закаляли в специальной печи при температуре выше 1000 градусов, - пояснили в мэрии. – Причем 20 из них работа остывала.

Изваяние установили у Дворца пионеров. Фото: паблик "Город Красноярск".

КОНКРЕТНО

Официальное открытие арт-объекта намечено на 17 сентября. Ждем всех! Новый арт-объект создали в рамках конкурса «Искра», его автор Анна Михайлова.

ВОПРОС

Меж тем в соцсетях обсуждают: на берегу Качи в центре Красноярска есть несколько скверов (у Дворца пионеров и Центрального рынка) с многочисленными арт-объектами.

- Причем практически на одном и том же месте: лодки, качели-«бивни» и так далее, - уточняют пользователи. – Скверы эти облагораживают каждый год – раз за разом. Но вот интересно: а что мешает разбить сквер или хотя бы обустроить часть набережной Качи в районе Калинина или Брянской? Там не люди живут?! Ни одного сквера или парка - натуральная промзона. Зато в центре лепим одно за другим.