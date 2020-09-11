В общепите Красноярского края открыли почти 1,5 вакансий

Общепит Красноярского края открыл почти 1,5 вакансий. Фото: Мария ЛЕНЦ

Общепит Красноярского края испытывает серьезную нехватку кадров: здесь требуются больше 1,4 тысячи сотрудников, сообщает информационно-издательский отдел агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Причина очевидна: предприятия запустили после почти полугодового простоя из-за пандемии коронавируса. За это время многие сотрудники были вынуждены искать другие места. И вот результат – кадровый голод. Рестораны и кафе остро нуждаются в поварах, барменах, официантах, буфетчиках, изготовителях полуфабрикатов.

Самую большую потребность в новых сотрудниках испытывают предприятия общественного питания в Красноярске, Железногорске, Ачинске, Канске, Норильске.

КОНКРЕТНО

Узнать о краевом банке вакансий можно на порталах агентства труда и занятости населения и «Работа в России», а также в ближайшем центре занятости.