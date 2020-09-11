В общепите Красноярского края открыли почти 1,5 вакансий

Общепит Красноярского края открыл почти 1,5 вакансий.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Общепит Красноярского края испытывает серьезную нехватку кадров: здесь требуются больше 1,4 тысячи сотрудников, сообщает информационно-издательский отдел агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Причина очевидна: предприятия запустили после почти полугодового простоя из-за пандемии коронавируса. За это время многие сотрудники были вынуждены искать другие места. И вот результат – кадровый голод. Рестораны и кафе остро нуждаются в поварах, барменах, официантах, буфетчиках, изготовителях полуфабрикатов.
Самую большую потребность в новых сотрудниках испытывают предприятия общественного питания в Красноярске, Железногорске, Ачинске, Канске, Норильске.
КОНКРЕТНО
Узнать о краевом банке вакансий можно на порталах агентства труда и занятости населения и «Работа в России», а также в ближайшем центре занятости.