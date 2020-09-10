Еще в одной школе Красноярска класс ушел на карантин из-за коронавируса

Еще один класс в школе Красноярска ушел на карантин из-за коронавируса.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Еще в одной школе Красноярска на карантин ушел целый класс из-за заболевшего COVID-19 ученика. Речь идет о гимназии №7, коронавирусом заразился один из старшеклассников.
В итоге весь класс, а также учителей, работавших с подростком, перевели на дистанционку. Остальные посещают уроки в обычном режиме. Чтобы избежать распространения инфекции, в школе предприняты все необходимые меры безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что на карантин отправили класс в школе №34, где коронавирус выявили у ученика третьего класса. Все ученики и педагоги, контактировавшие с мальчиком, сейчас под наблюдением специалистов. Карантин продлится две недели.
Кроме того, по данным СМИ, коронавирус обнаружили еще в пяти школах, на дистанционку ушли чуть ли ни десять классов. Подчеркнем: информация не подтверждена, комментариев официальных источников на этот счет нет. Так что не стоит поддаваться панике.