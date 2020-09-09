Глава Красноярска в 7:30 утра отругал «особо одаренных» горожан за мусор на набережной. Стоп-кадр видео

Глава Красноярска Сергей Еремин в 7:30 утра прошелся по набережной Качи до площади Мира. Пока на улицах никого нет, решил проверить, чем живет город. Работой коммунальщиков остался доволен – подмели, помыли, вычистили урны. Но вот поведение некоторых жителей возмутило градоначальника: в такое время кто-то уже успел оставить после себя мусор, сообщает «ТВК Красноярск».

«Есть практически идеальные участки, мусор убирается вовремя – до того как горожане идут на работу. Однако встречаются уже «свежие сюрпризы» от особо «одарённых» красноярцев: не прошло и получаса после уборки, а мусор уже валяется недалеко от пустых урн. Хочется спросить таких людей: неужели вы и дома так поступаете?» - написал Сергей Еремин на своей странице в Инстаграме.