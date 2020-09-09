В Красноярском крае избили полицейского при исполнении Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыпово избили полицейского, находившегося при исполнении. После чего Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Оперативники пытались задержать 27-летнего жителя Шарыпово. Его подозревали в незаконном хранении наркотических средств. Но когда пришли к нему в дом и сообщили о цели своего появления, тот оказал сопротивление Сначала ударил головой в голову руководителя группы по контролю за оборотом наркотиков. Затем два раза пнул ногой в грудь. У полицейского остались ссадины и ушибы - расценивается, как незначительный вред здоровью. Но сам факт нападения на сотрудника строго наказывается, особенно если он на службе. За это преступление предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.