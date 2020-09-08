В Красноярске вычислили мать, усадившую за руль маленького ребенка. Стоп-кадр видео

В Красноярске дорожные полицейские вычислили мать, усадившую себе на колени малолетнего ребенка. При этом она вела машину, ехала по улицам города. Насколько это может быть опасно, женщина в тот момент, видимо, не думала. К сожалению, подобные случаи не редки в городе. И общество относится к этому по разному. Одни возмущаются, увидев очередное видео в социальных сетях, другие недоумевают: «Что здесь такого? Ну усадила и усадила – ее машина, что хочет, то и делает».

У госавтоинспекторов на это одна позиция: есть правила дорожного движения. Их нужно соблюдать. Детей нужно перевозить в специальном кресле, если выросли из детского кресла, то с удерживающим устройством. В любом случае ничто не должно отвлекать водителя от дороги. На 30-летнюю маму составили административный протокол, ей грозит штраф до 3 тысяч рублей. С ней провели профилактическую беседу, пообещала, что исправится и больше никогда подобного не повторит.