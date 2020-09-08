В Красноярске в перинатальном центре родилась кроха весом 490 граммов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в перинатальном центре родилась девочка-кроха весом всего 490 граммов. Сложно представить, но краевые медики порой творят настоящие чудеса. В перинатальный центр поступают будущие мамы из группы риска, которым по медицинским показаниям нужно особое внимание. И если у глубоко недоношенных малышей есть хоть малейший шанс, врачи используют его.

В последний летний месяц в Краевом центре охраны материнства и детства появились на свет 238 малышей. Из них 103 девочки и 133 мальчика. Да и в целом по статистике мальчиков все-таки рождается больше. Самый крупным ребенком августа стал тоже мальчик, его вес – 4310 грамма. Были 8 двойняшек, тройняшек не было.

В пресс-службе центра добавили, что в период эпидемиологической ситуации здесь продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь детям и беременным женщинам высокой группы риска по медицинским показаниям.