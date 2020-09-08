Московские врачи, принявшие первых пациентов пандемии COVID-19, поделились опытом с красноярскими коллегами

В Красноярске – по приглашению основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски – побывал профессор Сергей Царенко. Фото: Валерий САВЕЛЬЕВ.

Он стал одним из тех, кто первым попал на передовую борьбы с коронавирусом… В Красноярске – по приглашению основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски – побывал профессор Сергей Царенко, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской городской клинической больницы № 52.

За два дня, проведенные в Красноярске, Сергей Васильевич посетил главные медицинские учреждения города: краевую и 20-ю больницы, а также БСМП. Поделился накопленным за полгода опытом лечения COVID-19 с коллегами, прошел по отделениям, был, в том числе и в «красной зоне».

В целом профессор Сергей Царенко дал высокую оценку организации помощи больным коронавирусной инфекцией в Красноярске. Итогом встречи стала видеоконференция, в которой приняли участие медики, работающие в инфекционных обсерваторах города.

Сергей Царенко поделился накопленным за полгода опытом лечения COVID-19 с коллегами, прошел по отделениям, был, в том числе и в «красной зоне».Фото: Валерий САВЕЛЬЕВ.

– Фонд Вольное дело и лично Олег Дерипаска с самого начала пандемии оказали существенную помощь местной системе здравоохранения, – отметил главный врач красноярской БСМП Сергей Гребенников. – В частности, наше учреждение получило реанимобиль, в большом объеме поставлялись средства индивидуальной защиты – маски, очки, противочумные костюмы. Со встречи губернатора Александра Усса с Олегом Дерипаской началась история строительства медцентров в районах края, в Ачинске и Богучанском районе. Сейчас они достраиваются, что позволит местным жителям получать качественную медицинскую помощь в условиях пандемии и после ее окончания.

Напомним, вопросы борьбы с пандемией COVID-19, среди которых необходимость поставки медицинского оборудования и строительства медицинских центров для лечения больных внебольничной пневмонией, обсуждались на встрече Олега Дерипаски и губернатора края Александра Усса в конце марта.

СПРАВКА «КП»

Городская клиническая больница № 52 Москвы одной из первых была перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19. Это позволило обобщить опыт и оказать медикам Красноярска методическую и информационную помощь в области противоэпидемиологических мероприятий, противовирусной терапии, лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.