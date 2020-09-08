На Красноярском водохранилище нашли пропавшего 5 дней назад рыбака. Фото: КГКУ "Спасатель"

В Красноярском крае нашли пропавшего 5 дней назад рыбака. К сожалению, мужчина утонул. Родные рассказали, что 2 сентября житель Балахтинского района отправился на рыбалку на Красноярское водохранилище, в залив Голышиха. И не вернулся домой. На его поиски отправились спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они обследовали два километра акватории залива, совершили два погружения и нашли погибшего мужчину. Тело передали полиции.

Продолжаются поиски утонувшего рыбака в Курагинском районе, на реке Шинда (это примерно в 110 километрах от районного центра, в таежной местности). Мужчина пропал еще 28 августа. Уже обследовано 30 километров акватории и пока безуспешно. Добавим, что Шинда – холодная горная река с быстрым течением, так что рыбака могло далеко отнести. Однако пока не найдено тело, остается надежда, что он может быть жив.