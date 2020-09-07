Называет себя Андреева Светлана Васильевна: в Красноярском крае ищут родных бабушки, потерявшей память

Светлану Васильевну встретили в деревне Сухая Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярском крае волонтеры разыскивают родных бабушки, у которой частичная потеря памяти. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, женщину, которой на вид 75-80 лет, встретили в деревне Сухая Емельяновского района 5 сентября. Она не знала, куда идти. Назвала себя Андреева Светлана Васильевна. И даже сообщила адрес проживания: г. Красноярск ул. Судостроительная, д.74. проверили. Увы, эта информация не подтвердилась.

В соцсетях сообщили: «Похожая бабушка ходила к нам в магазин на Водопьянова, говорила, что она работала учителем».

Красноярец Владимир советует: «Уважаемые люди, читающие эти строки. Сделайте визитки с фамилией, именем, отчеством и адресом проживания пожилых Ваших родственников. Положите во все кармашки. Мы своей бабушке медальон с инициалами одели. Пусть наши бабульки и дедушки не теряются».

Всех, кому известная личность бабушки или ее родных, просят позвонить по телефону: 8-950-996-60-66 (волонтеры).