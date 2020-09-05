Рыжая борода, перстень, был на серой иномарке: красноярский школьник-велосипедист описал сбившего его водителя

Красноярский школьник-велосипедист описал сбившего его водителя. Фото: пресс-служба ГИБДД.

Дорожные полицейские Красноярска ищут водителя на серой иномарке, который сбил у дома на Устиновича,1Б школьника-велосипедиста, а затем скрылся.

ЧП случилось на минувшей неделе. 10-летний школьник двигался на велосипеде через дорогу, причем в неположенном месте. В этот момент с парковки задним ходом выезжал автомобиль. Водитель не заметил ребенка, произошел наезд. В результате мальчик получил травмы.

Сотрудники ГИБДД просят помощи в установлении личности водителя. Со слов школьника, это мужчина около 30 лет. Рыжая борода, славянский тип лица, на руке перстень. Был на серой иномарке (кузов «универсал»).

КОНКРЕТНО

Если вы видели данное ДТП, знаете, где может находиться водитель, звоните 226-83-89 (дежурная служба ГИБДД Красноярска), 226-83-87 (отделение розыска), 8 965 892 29 99 (инспектор по розыску).

ВАЖНО

Родителей просят напомнить детям: велосипедистам, которым нет 14 лет, можно пересекать дорогу только по пешеходному переходу. А перед этим обязательно спешиться.