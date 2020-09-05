Ночью в Красноярске сожгли дорогую иномарку. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

Минувшей ночью на проспекте Комсомольский в Красноярске неизвестные сожгли стоящий у дома автомобиль Kia Sportage. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск» очевидцы случившегося.

На кадрах видно: иномарка полыхает, как факел. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар случился по адресу Комсомольский проспект,3Ж. Первое сообщение о нем пришло в три часа ночи. На место тут же выехали две автоцистерны и шестеро сотрудников. Через полчаса огонь был потушен. Тем не менее иномарка сгорела дотла, к тому же пострадал припаркованный рядом Lexus. У него повредило моторный отсек.

- Постоянно сгорают дорогие авто, - пишут в соцсетях. - Совпадение? Не думаю!

- Рядом со сгоревшей машиной еще две стояли, их успели убрать, а Kia одной минуты не хватило отъехать.

- Если Лексусы зажигают – значит, это кому-то нужно.