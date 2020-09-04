В Красноярске осудили всех причастных к убийству продавца дорогих пылесосов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоялся суд над последним участником преступной группы, виновной в убийстве продавца дорогих пылесосов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что организатор преступления, живший в Иркутске, предложил знакомому расправиться с бизнесменом, торговавшим пылесосами «Кирби» на территории Красноярского края. Обещанное вознаграждение – 250 тысяч рублей. Исполнитель взял двух соучастников и вместе они выехали на машине в Красноярск. Поселились в арендованной квартире. За ними приехал и организатор.

Целую неделю вся группа следила за своей жертвой, изучали его привычки, маршруты. 31 октября 2013 года в Ленинском районе на предпринимателя напали, нанесли ему множество смертельных ударов ножом. Заказ был исполнен, однако заказчик заплатил только 100 тысяч рублей.

Три участника дела уже осуждены и отбывают наказание. И вот решение краевого суда: 38-летний житель Бурятии признан виновным по статье «Убийство по найму». Срок наказания – 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил. У сторон имеется 10 суток для его обжалования в апелляционном порядке.