В Красноярске экскаваторщик перерыл дорогу и подрался с жителями улицы. Фото: пресс-служба "КрасКома"

Траншея поперек дороги, задержание за побои и три заявления в полицию – итог одной самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской. История эта произошла накануне, о ней рассказала в «КрасКоме».

В диспетчерскую службу компании позвонили жители улицы и сообщили: экскаватор роет траншею прямо посредине дороги, между домами. У людей не было сомнений, что траншея предназначена для водопроводных труб, поэтому они и позвонили коммунальщикам.

Одни из жителей попытался остановить экскаваторщика, в ответ тот ударил его кулаком по лицу. Понадобилась медицинская помощь, но медики не смогли проехать – дорога ведь была полностью перерыта, они полкилометра прошли пешком. Прибыла аварийно-восстановительная бригада «КрасКома». Но экскаваторщик и те, кто его нанял (ими оказались владельцы дома с видом на Енисей) проявили такую агрессию, что пришлось вызвать полицию. Усмирил дебошира только наряд патрульно-постовой службы.

Как рассказали в «КрасКоме», этим летом во время плановых работ по подготовке к зиме инженерных коммуникаций «КрасКом» были обнаружены и ликвидированы более 30 частных труб, незаконно подключенных к сетям городской системы питьевого водоснабжения.