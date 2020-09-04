В Хакасии 1 сентября утонула 15-летняя школьница Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии Абакане 1 сентября погибла 15-летняя школьница. Ее тело нашли в протоке реки Ташеба. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вот что предварительно известно к этому дню.

Девочка днем побывала в школе на торжественной линейке, затем вместе с родственниками поехала к ним. Спустя некоторое время она возвращалась домой пешком из гостей. Ее путь лежал по мосту через Ташебу. Родители ждали ее дома, но девочки долго не было. Обеспокоенные, они вызвали полицию. И, не дожидаясь, сами отправились на поиски – по тому пути, где она могла бы пройти. Их ждала страшная находка.

Предварительно известно, что каких-либо повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Судмедэксперты подтвердили: школьница утонула. Возбуждено уголовное дело.