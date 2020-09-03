В Красноярске парни разбились о столб, снимая видео в угнанном авто. Фото: Мария ЛЕНЦ

На улице Пограничников в Красноярске двое молодых людей угнали «Ниву» и разбились в ней о столб, снимая видео. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Все произошло на прошлой неделе, но видео ДТП появилось буквально накануне, 2 сентября. На кадрах видно: парни явно навеселе. Один ведет машину, другой снимает процесс на камеру телефона, сопровождая все комментарием: «Сегодня мы после сауны мчим я не знаю, куда. Мчим на «Ниве» на какой-то. Выпили нормальное пиво. Главное не (врезаться) никуда, я не хочу разбиться молодым, братааан!»

Как видно, сглазил. После этой реплики «Нива» на скорости въехала в столб. 25-летнего водителя (а прав у него никогда не было) увезли в больницу с травмами. Отвлекавший его приятель не пострадал.

Инспекторы подтвердили: парни были в состоянии алкогольного опьянения, «Ниву» угнали. Теперь севшему за руль грозит штраф - 30 тысяч рублей или арест на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту завладения машиной без цели хищения, совершенное группой лиц. Максимальное наказание за такое – 7 лет лишения свободы.

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