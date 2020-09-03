Наказатель автохамов: стало известно о новом обстреле машины на Красрабе

Стало известно о новом обстреле машины на Красрабе. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске, похоже, объявился наказатель автохамов. Видео нового обстрела машины на Красрабе появилось в паблике «ЧП – Красноярск» и вызвало волну споров.

На кадрах видно: неизвестный стрелок палит по водителю, который не пожелал стоять в пробке, а объехал ее по правой полосе. «Наказание» последовало сразу: встав у трамвайных путей – за стоп-линией, мужчина услышал выстрел – было пробито заднее стекло. Судя по дате на записи, все произошло еще 21 августа.

Напомним, за лето это уже далеко не первый случай. Подобные были на Новосибирской, Свердловской, Красрабе – как раз на том же перекрестке. Примечательно, здесь несколько раз пострадали водители, поворачивающие не с того ряда. Впрочем, под огонь попадали и те, кто ехал без нарушений. Полиция ищет стрелка, но пока результатов нет.

А пока в соцсетях спорят о ЧП. Как водится, мнения разделились.

- Я правильно понимаю - стреляют только в (продуманных)?

- Если ты думаешь, что это наказатель, то ошибаешься, не в первый раз палят ради прикола.

- Завтра он вас отстреливать начнет, если дорогу перейдете в неположенном месте.

- Сегодня они со среднего ряда поворачивают, а завтра начнут по тротуарам гонять (по вашей логике). Такие создают аварийные ситуации , в которых могут пострадать люди. Стреляют по стеклам, а не по людям.