Прохожий задержал грабителя, который вырвал сумку из рук молодой матери в Абакане

Задержанного сдали в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

Уличный вор едва не оставил молодую мать без денег в чужом городе. Информация об этом появилась в instagram.

Женщина заранее планировала поездку, чтобы порадовать своих ребятишек. Хотела покатать их на карусели и показать различные аттракционы. Но неожиданно прямо посреди улицы неизвестный парень вырвал из ее рук сумку и бросился наутек. Она закричала. Вдогонку за грабителем бросился прохожий. Он скрутил похитителя и сдал в полицию.

«В сумке находились паспорт, все документы и деньги. Девушка с детьми приехала в парк из другого города. Догнал и повалил грабителя молодои неравнодушный парень!», - рассказали об этом происшествии очевидцы.

Хозяйка сумки и не знала, как благодарить своего спасителя! Ведь если бы он не вернул ее вещи и деньги, то неизвестно еще, как бы они добрались до дома.

В соцсетях тоже достойно оценили поступок абаканца, который не растерялся и сумел задержать грабителя:

«Дожили, уже на женщин с детьми начали нападать».

«Парнишка - молодец, сообразил!».

«Мужик!».

А В ЭТО ВРЕМЯ

У 57-летнего жителя Абакана на территории дачного района «Подсинее» незнакомец похитил пиджак, в кармане которого было 5500 рублей. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, по подозрению в этом преступлении полицейские задержали 34-летнего мужчину. К этому времени он уже успел потратить похищенные деньги. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по 161 статье – грабеж, до семи лет лишения свободы.