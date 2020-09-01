Пуля прошла возле головы: в Красноярске на правобережье обстреляли машину

В Красноярске на правобережье обстреляли машину. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске неизвестные обстреляли автомобиль. Информация поступила с правобережья, с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Видеорегистратор оказавшейся рядом машины зафиксировал момент обстрела. Видео выложено в паблике «ЧП Красноярск». Видео показывает, как черная иномарка сворачивает с проспекта в сторону Предмостной площади, в этот момент боковое стекло со стороны водителя разлетается на мелкие осколки.

Известно, что пуля прошла по косой – от бокового заднего стекла пассажирского места до переднего бокового стекла со стороны водителя. Сзади осталось отверстие. Откуда точно был произведен выстрел, пока неизвестно. К счастью, сам водитель не пострадал, хотя пуля была в нескольких сантиметров от его головы.

В полиции города информацию подтвердили и сообщили, что проводится проверка, устанавливается личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего.