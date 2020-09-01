В Красноярске на правобережье закрыли элитные бани. Фото: "Фуйсбук" Юлии Гуменюк

«Учитывая многочисленные жалобы горожан, сегодня применили временный запрет деятельности в отношении банного комплекса на улице Парковой, 20. Материалы переданы для рассмотрения в суд, дело назначено на 3 сентября» - сообщила на своей странице в «Фейсбуке» заместитель министра экологии, начальник отдела государственного экологического надзора Юлия Гуменюк.

Речь идет о комплексе элитных бань на берегу Енисея, расположенных за ДК 1 Мая. Претензий по ним две. Первая – возведены незаконно: участок был предоставлен в аренду под строительство спортивно-оздоровительного сооружения. А вместо этого появились бани. И теперь мэрия пытается вернуть участок. Вторая претензия – топятся они традиционно, дровами, а дым идет в окна соседних домов.

«Совладелец бань Максим Бархатов с жильцами общий язык находить не хочет. С одной стороны в банях постоянные визги и крики девушек с низкой социальной ответственностью, с другой стороны воздух портит дым из печей. И то и другое жителям не нравится. Ждем суда» - добавила по этому поводу в своей телеграм-канале депутат Заксобрания Елена Пензина.