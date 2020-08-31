За гибель пассажира в Красноярске женщина-водитель может получить до 12 лет. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

В Красноярске женщина-водитель Honda, погубившая в ДТП своего пассажира, пойдет под суд и может получить до 12 лет лишения свободы. Об этом рассказали в ГСУ ГУ МВД России по региону.

Напомним, смертельная авария произошла 28 марта нынешнего года на улице Волжской. 37-летняя женщина ехала со стороны Мичурина по направлению к Аральской.

Как выяснилось, она была в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому в какой-то момент потеряла управление, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Renault.

Машина была серьезно повреждена, пассажир на переднем сидении погиб, он не был пристегнут. Сама водитель получила серьезные травмы. Когда ее доставали из авто, не могла сдержать крики боли.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас расследование уже завершено, материалы отправлены в суд.