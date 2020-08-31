Мяукающий орел замечен в Красноярском крае. Фото и видео: Элинор ПЭЙТ, национальный парк "Шушенский бор".

В Красноярском крае заметили мяукающего орла. Как рассказали в пресс-службе национального парка «Шушенский бор», это канюк из Перовского лесничества.

Несмотря на то, что орел мяукает, птица хищная – из отряда ястребообразных. Понаблюдать за канюком и записать его песню удалось сотрудникам парка. Звучит очень выразительно!

К сведению, даже свое имя хищник получил, благодаря характерному жалобному крику: канюк - от слова «канючить», донимать просьбами. А вот в германских языках канюка называют buzzard, это от старонемецкого «bus-aro», что переводится как «мяукающий орел».

Чаще всего канюков видят на равнинах. Так, в нацпарке они облюбовали леса, опушки, болота и луга. Обычно хищные птицы питаются грызунами, в основном, мышами. Но могут поймать и съесть также лягушку, змею или ящерицу.