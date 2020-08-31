Красноярцы пожаловались на длинные очереди в «Планете» перед 1 сентября

Большие очереди выстраиваются в магазинах и на фуд-корте. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы пожаловались на гигантские очереди в «Планете» перед 1 сентября. Торгово-развлекательный центр открылся 28 августа, этого давно ждали как предприниматели, так и покупатели. И туда ринулись десятки тысяч человек: многие, чтоб успеть экипировать детей в школу.

Открытия "Планеты" и других торговых центров многие ждали с весны. Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге получилась странная ситуация: в магазинах примерочные кабинки открыты через одну (соблюдают меры предосторожности – для того, чтобы избежать возможного заражения COVID). Но у касс, а также на фуд-корте выстраиваются длинные очереди. Причем никакую социальную дистанцию (она должна быть не меньше полутора метров) не выдерживают, иначе просто не поместишься в магазины, говорят посетители «Планеты».

Напомним, сейчас наш край находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Заработали торговые центры, спортивные клубы, рестораны. Но все это не отменяет необходимости носить защитные маски и соблюдать дистанцию в общественных местах, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Опасность сохраняется: каждый день в регионе заражается не меньше ста человек.