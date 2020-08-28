В Красноярском крае 77-летнюю женщину убили за отказ заказать дрова. Фото: пресс-служба краевого следкома

В селе Казачинском убили 77-летнюю женщину. Произошло это почти год назад, в октябре, и вот уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. В селе удивляются жестокости 32-летнего мужчины, которого обвиняют в этом преступлении. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Обвиняемый занимался лесозаготовками. Пилил лес, продавал его. А чтобы сэкономить на покупке «лесобилета», поступал проще: предлагал свои услуги пенсионерам. В рамках социальной поддержки пожилым людям положено бесплатно определенное количество древесины на дрова. Но 77-летняя женщина ведь не поедет сама в лес пилить березы.

Обвиняемый пришел к ней и предложил: он купит у нее положенную ей бесплатно древесину на корню, а взамен привезет ей дрова. На самом деле он собирался часть дров продать, а деньги отдать себе. Женщина отказалась от такой схемы. Разозлившись, обвиняемый несколько раз ударил ее руками и ногами.

Вскоре ее обнаружила без сознания соцработница. Вызвала «скорую», но спасти пенсионерку врачи не смогли.