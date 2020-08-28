В Красноярском крае стартовала прививочная кампания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стартовала прививочная кампания, сообщает краевой Роспотребнадзор. Речь идет о вакцинации от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Они остаются глобальной проблемой для здравоохранения, представляя реальную угрозу здоровью и жизни населению. Начало сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ можно ожидать с 5-7 недели 2021 года (конец января – первая декада февраля).

В прошедшем сезоне в крае было привито почти 50 % населения края, поэтому он прошел относительно спокойно, не было зафиксировано превышения эпидемического порога. В предстоящем сезоне 2020 - 2021 годов планируется привить не менее 60 % населения края и 75 % жителей из групп риска. Это важно еще и на фоне COVID-19.

За счет бюджета прививаются дети до 18 лет, учителя, врачи, работники бюджетной сферы. Лица из групп риска, которые не внесены в реестр – работники торговли и общепита, транспорта, коммунальной сферы и услуг, промышленных и других предприятий – могут вакцинироваться за счет работодателя.