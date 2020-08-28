В Красноярском крае муж убил шампуром главу сельсовета Фото: ИВАНОВА Диана

В поселке Зеледеево Емельяновского района муж убил жену шампуром. 36-летняя женщина была главой местной администрации. Трагедия произошла вечером 9 мая этого года. Очевидцами стали гости, которых супруги пригласили к себе отметить праздник. Были шашлыки и спиртное.

Около 23 часов супруги поссорились. Сначала, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчина взял канистру с бензином и пытался вылить его вокруг дома. Когда женщина стала успокаивать его и забрала канистру, муж ударил ее по лицу. Затем дважды пнул, разбил о ее голову тарелки и метнул в ее сторону связку шампуров. Напоследок взял один из шампуров и ударил им в спину своей жертке. Удар оказался смертельным.

Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил подсудимому 8 лет 2 месяца лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.