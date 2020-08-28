В Красноярске через два месяца запретят кальяны, снюсы, вейпы Фото: Тимур ХАНОВ

В Красноярске запретят курить кальяны в общественных местах. А также электронные сигареты, системы нагревания табака, снюсы, айкосы и вейпы. То есть все, что связано с никотиносодержащей продукцией, которую можно курить, сосать, жевать и нюхать. Уточняем: это не является решением местных властей. Запрет идет на федеральном уровне после того, как 31 июля этого года Госдума приняла соответствующий антитабачный закон № 303-ФЗ.

По срокам: запрет вступает в силу с 30 октября – в организациях общественного питания, на отдельных территориях (кафе, ночные клубы, рестораны). С 28 января 2021 – в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, которые обозначены в законе.

По поводу существования кальянных в краевом Роспотребнадзоре уточнили, что они могут продолжать работать, но при условии, что там не будут продаваться продукты питания.