В Красноярске директор строительной фирмы скрыл от налоговой 8,7 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске генерального директора строительной фирмы подозревают в неуплате 8,7 миллионов рублей налогов. Это обернулось для него уголовным делом по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (часть 1 статьи 199.2 УК РФ).

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярска установили, что 44-летний подозреваемый уклонялся от налогов с апреля 2019 года по март 2020 года. Деньги у руководителя строительной компании были, но перечислять их в бюджет он не спешил

Собранные материалы оперативники ОЭБиПК передали в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, там и возбудили уголовное дело, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.