Редкая птица. В Саяно-Шушенском заповеднике заметили скрытного черного аиста

Черный аист Фото: Р. Афанасьев

Черный аист (Ciconia nigra) попал в объектив фотоаппарата сотрудников Саяно-Шушенского заповедника. Это большая удача, говорят инспекторы. Ведь птица по-настоящему редкая - аист занесен в Красные книги многих стран мира: России (и в краевую книгу тоже) Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана. В общем, действительно важная и очень скрытная птица. Почему скрытная? Просто черный аист не переносит соседства с человеком - оттого крайне мало изучен орнитологами. Гнезда вьет в основном в в старых лесах, у озер, рек и болот.

- Для Саяно-Шушенского заповедника черный аист – редкий, возможно гнездящийся вид. До формирования водохранилища в Саянском каньоне Енисея в пределах заповедника и на сопредельных территориях встречались летующие одиночные и немногочисленные группы птиц, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе заповедника. - Гнезд не было найдено, хотя имеются сведения о встречах черного аиста в этой части Западного Саяна в гнездовой и послегнездовой период.

То есть скрываться черный аист умеет очень хорошо - мастер по этой части. И конечно, настоящий красавец.